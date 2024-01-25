Роспотребнадзор проводит мероприятия в РУДН из-за выявления кори

Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия в РУДН после выявления кори у одного из студентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского управления ведомства.

«Специалистами управления Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, дано предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ведомство выдало предписание о вакцинации контактировавших с заразившимся студентом лиц, не перенесших корь и не привитых против нее.

Случай заражения корью в РУДН был выявлен 24 января.

Согласно информации пресс-службы, инфицированный находится под наблюдением врачей, его самочувствие классифицируется как удовлетворительное.

В сообщении подчеркивается, что в период с 24 января по 8 февраля все публичные мероприятия в главном корпусе РУДН отменяются либо переносятся. Помимо того, теперь в главный корпус могут заходить лишь те, кто поставил две прививки от кори или переболел этой инфекцией.

Ранее глава Роспотребнадзора Попова заявила, что вирусы кори были завезены в Россию из 16 стран.