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Стала известна причина работы сирен в Брянске

Администрация Брянска заявила, что сирены в городе работали из-за сбоя

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Сирены заработали утром в некоторых микрорайонах Брянска из-за сбоя в работе оборудования системы оповещения. Об этом сообщили в Telegram-канале городской администрации.

Городские власти отметили, что сбой устранили и поводов для паники нет.

До этого в Брянской области в поселке Жеча беспилотник атаковал нефтяной терминал. Стало известно, что нефтеналивной терминал на месте происшествия более полугода полностью законсервирован. В состав терминала входят нефтеналивная эстакада и четыре резервуара для хранения нефти.

А 20 января дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал населенный пункт Новостроевка-Вторая, расположенное в Грайворонском городском округе Белгородской области. Повреждения получила линия газоснабжения. Пострадавших в результате произошедшего нет.

Ранее средства ПВО сбили над Тульской областью беспилотник.

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