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Суд в Крыму признал местного жителя виновным в покушении на госизмену

Верховный Суд Крыма признал местного жителя виновным в покушении на госизмену

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Верховный Суд Крыма признал местного жителя виновным в покушении на государственную измену. Об этом сообщает Крыминформ.

Житель Крыма 1975 года рождения признан виновным в покушении на госизмену в виде оказания помощи иностранному государству в деятельности против РФ. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме из-за государственной тайны в материалах дела.

Ранее Верховный суд Крыма приговорил готовившего диверсию на объекте энергетики на полуострове. По данным следствия, мужчина по заданию Главного управления разведки (ГУР) Украины фотографировал один из объектов жизнеобеспечения населения для дальнейшего его подрыва. В итоге мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима.

До этого в Санкт-Петербурге суд признал виновной женщину, которая скрыла от правоохранительных органов информацию о подготовке ее знакомым поджога военного комиссариата.

Ранее в отношении жительницы Ижевска возбудили уголовное дело за участие в украинской организации.

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