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МЧС заявило об успешном завершении спасательной операции в Оренбуржье

МЧС спасло шесть человек из-под завалов насосной станции в Оренбуржье

МЧС спасло шесть человек из-под завалов насосной станции в городе Новотроицк в Оренбургской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального отделения МЧС.

В ведомстве заявили, что операция завершена после спасения всех выживших. Их передали врачам.

«Спасательная операция проводилась через технические колодцы. На месте работали 83 специалиста и 28 единиц техники», — заявили в МЧС.

До этого сообщалось о госпитализации троих постравдавших.

Утром 25 января в здании канализационной насосной станции, расположенной в городе Новотроицке, произошло обрушение. Сразу после этого в Telegram-канале 112 появилась информация, согласно которой под завалами могли оказаться семь человек.

Возможной причиной ЧП в администрации Оренбургской области назвали взрыв газового баллона.

Ранее в Новотроицке ввели режим ЧС.

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