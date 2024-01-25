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Выживших при крушении самолета в Афганистане отправят в Петербург

РИА Новости: четверых выживших при крушении самолета в Афганистане доставят в РФ

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Четверых выживших при крушении самолета в Афганистане членов экипажа бизнес-джета Falcon 10 доставят в РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Они вылетят в Россию регулярным рейсом в четверг, 25 января.

До этого Следственный комитет назвал основной версией причины крушения самолета в Афганистане отказ двигателя.

На борту находились шестеро человек. Среди них четыре члена экипажа, включая врачей, и два пассажира: россиянка из Волгодонска Анна Евсюкова, которую в тяжелом состоянии перевозили из таиландской больницы в Россию, и ее муж Анатолий.

Выжившему пилоту упавшего в Афганистане самолета Falcon 10 Аркадию Грачеву и его жене грозит тюрьма. Отмечается, что пилоты потерпевшего крушение Falcon 10 обладали малым опытом работы с самолетом этого типа.

Ранее из упавшего в Афганистане самолета украли $1 млн.

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