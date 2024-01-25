Бортовые самописцы сбитого Ил-76 доставят спецрейсом в Москву на расшифровку

Бортовые самописцы сбитого в Белгородской области Ил-76 доставят спецрейсом в Москву на расшифровку 26 января. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

По данным источника, в столицу перевезут два черных ящика, которые нашли на месте крушения самолета. Расшифровкой записей займется лаборатория Минобороны, отметили в оперслужбах.

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск. Всего на борту самолета было 74 человека, из них 65 — пленных украинских солдат, которых везли для обмена. Вслед за рухнувшим Ил-76 летел второй такой же самолет с пленными, он доставлял около 80 служащих ВСУ, сказал на заседании Госдумы глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

По данным Минобороны РФ, самолет Ил-76 сбили зенитными ракетами, запущенными ВСУ из Харьковской области.

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