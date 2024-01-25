Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бортовые самописцы сбитого Ил-76 доставят спецрейсом в Москву на расшифровку

В лаборатории Минобороны изучат черные ящики, найденные на месте крушения Ил-76

close
100%
«Жесть Белгород»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Жесть Белгород»

Бортовые самописцы сбитого в Белгородской области Ил-76 доставят спецрейсом в Москву на расшифровку 26 января. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

По данным источника, в столицу перевезут два черных ящика, которые нашли на месте крушения самолета. Расшифровкой записей займется лаборатория Минобороны, отметили в оперслужбах.

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск. Всего на борту самолета было 74 человека, из них 65 — пленных украинских солдат, которых везли для обмена. Вслед за рухнувшим Ил-76 летел второй такой же самолет с пленными, он доставлял около 80 служащих ВСУ, сказал на заседании Госдумы глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

По данным Минобороны РФ, самолет Ил-76 сбили зенитными ракетами, запущенными ВСУ из Харьковской области.

Подробнее об авиакатастрофе под Белгородом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее рейс из Уфы в Омск подал сигнал бедствия.

Все новости на тему:
Крушение Ил-76 с пленными
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами