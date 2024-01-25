Мужчина 23 раза ударил ножом подростка, которого заподозрил в краже своего мотоцикла

В Великобритании мужчина расправился с подростком, который якобы угнал его мотоцикл. Об этом пишет Express.

29 июня 2023 года Фелипе Фигейредо вышел из дома и попал на камеры видеонаблюдения. Перед этим он получил сообщение об угоне его транспортного средства. В сообщении говорилось, что мотоцикл был украден накануне, а затем замечен в районе неподалеку. Он прибыл на место и увидел 15-летнего Дилана Брэггера и другого мужчину. Между ними произошла ссора, и 28-летний злоумышленник схватился за нож.

На суде он заявил, что «несколько раз» ударил юношу ножом в целях самозащиты. Однако, по данным полиции, Дилан получил 23 ножевых ранения в голову, шею, грудь, спину, живот и руки. Спасти молодого человека не удалось. Фигейредо вернулся домой и сам позвонил в полицию, чтобы сдаться. Мужчине грозит пожизненное заключение.

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