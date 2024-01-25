Гидрометцентр спрогнозировал россиянам погодные аномалии

На территории некоторых регионов России наблюдаются погодные аномалии. В том числе – в Москве, где накануне температура воздуха превысила норму на 5,3 °C, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Опасные погодные явления ожидаются в ближайшие дни в Краснодарском крае, Крыму и на Сахалине, предупредил он в беседе с RT.

В Москве сегодня аномалия превысит 6 градусов в сторону тепла, пообещал Вильфанд.

«Такой температурный фон соответствует концу второй и началу третьей декады марта. То есть погода в Москве сейчас опережает свое развитие примерно на два месяца», — пояснил он.

Такая необычная для января погода спровоцирует формирование гололедицы, добавил синоптик. Сегодня, по его прогнозу, температура воздуха в столице составит -1...+1 °C, а подтаявший снег начнет подмерзать. Жителям и гостям Москвы нужно быть осторожнее, так как, помимо гололеда, возможен сход снега с крыш, подчеркнул Вильфанд.

В Приморье ветер постепенно утихает, а на Сахалине, который в эти дни находится в тылу циклона, сохранятся мороз и сильный ветер. Температура воздуха там, по словам Вильфанда, будет колебаться от 25 до 30 градусов мороза, а скорость ветра составит 30-32 м/с.

Сложная погодная ситуация сложится на юге – ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, дождя. При этом будет сильный ветер – до 25 м/с.

«В Крыму это и восток, и южный берег Крыма. Там сильный ветер и сильные осадки», — пояснил синоптик.

Напомним, на конец января и начало февраля россиянам пообещали небольшие снегопады и температуру воздуха в районе нуля градусов.

Ранее на юге Сахалина сошла лавина, которая едва не накрыла экипаж сотрудников ДПС.