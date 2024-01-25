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Пожар на руднике в Приморье потушили

МЧС сообщило о ликвидации пожара на руднике «Николаевский»

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МЧС РФ по Республике Татарстан

Горноспасатели потушили пожар на руднике «Николаевский» в Приморском крае. Об этом сообщили в региональной пресс-службе МЧС.

В ведомстве пояснили, что возгорание ликвидировано на площади около десяти квадратных метров. Из-за инцидента 68 горняков выводили на поверхность. В МЧС заявили, что в итоге никто не пострадал.

Этим же утром в здании канализационной насосной станции, расположенной в городе Новотроицке, произошло обрушение. Сразу после этого появилась информация, согласно которой под завалами могли оказаться семь человек.

До этого в Казахстане автобус с тремя пассажирами и водителем провалился в очистное пространство близ шахты на руднике в Павлодарской области Баянаульского района. Инцидент произошел 4 января около 01:25 (22:25 мск 3 января) на территории «Майкаинзолото» неподалеку от шахты Майкаинского рудника. Автобус провалился в очистное пространство, которое появляется при извлечении полезных ископаемых. Длина обвала была 150-200 метров, ширина — 500 метров, глубина — 150 метров.

Ранее в Иркутской области ликвидировали крупный пожар на складе.

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