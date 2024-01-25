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Найдены черные ящики потерпевшего крушение Ил-76

РИА Новости: черные ящики сбитого Украиной Ил-76 найдены в Белгородской области

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RVvoenkor/Telegram

Два черных ящика сбитого Украиной российского военно-транспортного самолета Ил-76 удалось обнаружить на месте крушения борта в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Собеседник агентства назвал техническое состояние черных ящиков хорошим.

«Найдены черные ящики — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец», — сказал он.

Представитель экстренных служб указал, что бортовые самописцы находились в хвостовой части самолета.

«Черные ящики переданы следователям», — добавил собеседник.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, потерпел крушение в Белгородской области во время планового полета. По данным российского оборонного ведомства, в 11:15 (мск) самолет был сбит вооруженными силами Украины из района села Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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