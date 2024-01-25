Россиянам рассказали о полезных и вредных свойствах мармелада

Мармелад различается в зависимости от желирующего компонента — это может быть желатин, пектин и другие элементы. Однако вне зависимости от этого мармелад имеет схожие полезные для здоровья человека свойства. В частности, он препятствует всасыванию холестерина и предупреждает развитие атеросклероза, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

В мармеладе содержатся различные химические соединения и вещества. В их числе — углеводы, органические кислоты, минералы (кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий), витамины (аскорбиновая и никотиновая кислоты, а также различные витамины группы В). Такое лакомство обогащает организм витаминами, поддерживает работу мозга благодаря глюкозе.

Мармелад на пектине полезен тем, что помогает наладить пищеварение, нормализовать обмен веществ, а также поддерживает работу печени и поджелудочной железы. Мармелад на желатине поддерживает здоровую работу суставов, соединительной ткани, полезен при артрите, артрозе. Также он помогает быстрее восстановиться после переломов, держит под контролем уровень глюкозы.

Жевательный мармелад при изготовлении из натуральных компонентов полезен тем, что активизирует работу ЖКТ, стимулирует перистальтику кишечника.

При этом лучше отказаться от мармелада при наличии аллергии на какие-либо компоненты в его составе, ожирении, сахарном диабете, язве желудка и гастрите. В мармеладе много сахара, подчеркивают эксперты, поэтому он плохо влияет на работу многих органов и провоцирует набор лишнего веса.

Также из негативных качеств — повышение уровня глюкозы при употреблении лакомства, что при злоупотреблении провоцирует развитие сахарного диабета.

Напомним, ранее гастроэнтеролог рассказала, что мармелад на агар-агаре полезен людям, страдающим запорами, и помогает укреплять кости и суставы.

Врачи ранее назвали первые признаки развития сахарного диабета.