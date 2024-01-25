Собака напала на подростка во время урока в крымской школе

В поселке Симеиз в Крыму школьник пострадал от нападения собаки, мальчик пытался отобрать у пса мяч. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Инцидент произошел во время урока физкультуры в школе Симеиза, подростки играли с мячом, в какой-то момент на территорию образовательного учреждения из частного подворья прибежала собака, схватила мяч и понесла в будку.

Двое школьников бросились отбирать добычу, пес набросился на 14-летнего подростка, укусил его за живот, руку и ногу. Пострадавшего госпитализировали, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Хозяйка собаки пообещала держать животное на привязи.

Ранее в Крыму два питбуля напали на женщину.