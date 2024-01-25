В Кремле отреагировали на слова Зеленского о расследовании крушения Ил-76

Преступления украинских властей нужно разбирать в рамках международного расследования. Об этом сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Так он прокомментировал призыв Владимира Зеленского к расследованию катастрофы Ил-76 на международном уровне. Пресс-секретарь заявил, что если украинский лидер имеет в виду международное расследование преступных действий Киева, то оно однозначно нужно.

Также Песков предложил позвонить в администрацию главы Украины и попросить ее представителей объяснить решение сбить самолет со своими же военными.

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск. Стало известно, что на его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Пленных везли для обмена.

По данным Минобороны РФ, самолет Ил-76 сбили зенитными ракетами, запущенными ВСУ из Харьковской области.

Ранее МИД России назвал актом варварства инцидент с крушением Ил-76 в Белгородской области.