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МГЕР провела встречу со студентами из новых регионов и Ростовской области

Сидякин поблагодарил волонтеров МГЕР за помощь жителям новых регионов

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Мария Девахина/РИА Новости

Более 250 студентов из новых регионов обсудили с волонтерами «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) проекты патриотического и культурного воспитания, а также вопросы противодействия информационной войне в рамках встречи в военно-историческом музее Великой Отечественной войны «Самбекские высоты», сообщает пресс-служба партии.

Также руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин вручил волонтерам благодарственные письма за вклад в оказание помощи жителям новых регионов.

«Вместе с ребятами мы создавали гуманитарный центр в Мариуполе, а затем открывали их вдоль всей линии фронта. Вы понимаете, что такое верность Отечеству – для вас это не пустые слова. Я знаю, что мы отдаем будущее в правильные руки», — сказал он.

Кроме того, председатель МГЕР Антон Демидов рассказал о том, почему для встречи был выбран музей «Самбекские высоты».

«Мы обсуждаем характер и силу русского народа, отвагу, мужество и героизм наших людей на Самбеке. Именно на этой, ростовской земле, в годы Великой Отечественной проходила линия Миус-фронта и велись кровопролитные бои.

Встречаясь здесь, мы объединяем поколения настоящих патриотов. Наша сила в единстве», — отметил он.

Во встрече также приняли участие замсекретаря Генсовета «Единой России», вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, Герой России Владислав Головин и замкомандира батальона «Пятнашка» Алиас Авидзба.

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