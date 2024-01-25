В Оренбургской области семь человек могут быть под завалами рухнувшей насосной станции

Здание канализационной насосной станции обрушилось в Новотроицке в Оренбургской области. Об этом сообщает 112 в Telegram-канале, ссылаясь на собственный источник.

«Под завалами могут находиться до семи человек», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что шестиэтажное нежилое здание обрушилось в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

В декабре 2023 года во Владивостоке обрушилась часть здания при сносе бывшего пивзавода «Ливония».

До этого в Сочи во время шторма обвалилось здание. Инцидент произошел в микрорайоне Лоо. На видео с места инцидента заметно, как за несколько секунд на фасаде трехэтажного здания появились крупные трещины. Во время стихийного бедствия землю под зданием подмыло, в результате оно обвалилось.

Ранее на Кубани приостановили движение поездов из-за непогоды.