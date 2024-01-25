На руднике в Приморье случился пожар

Около 70 горняков эвакуировали из-за пожара на руднике «Николаевский» в Дальнегорском районе Приморского края. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По оперативным данным, все случилось днем 25 января. В центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о задымлении на 275 горизонте. На поверхность вывели 68 горняков, которые работали на руднике. В инциденте никто не пострадал, сказали в МЧС.

На месте работают горноспасатели, отметили в ведомстве.

До этого в Казахстане автобус с тремя пассажирами и водителем провалился в очистное пространство близ шахты на руднике в Павлодарской области Баянаульского района. нцидент произошел 4 января около 01:25 (22:25 мск 3 января) на территории «Майкаинзолото» неподалеку от шахты Майкаинского рудника. Автобус провалился в очистное пространство, которое появляется при извлечении полезных ископаемых. Длина обвала была 150-200 метров, ширина — 500 метров, глубина — 150 метров.

Ранее в Иркутской области ликвидировали крупный пожар на складе.