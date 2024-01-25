Перебившей Лаврова журналистке «Би-би-си» посоветовали наслаждаться ответами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осадила журналистку британской вещательной корпорации «Би-би-си», которая перебила министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время нью-йоркской пресс-конференции. Трансляцию события вели на YouTube-канале российского МИД.

Корреспондент задала Лаврову вопрос о том, какие доказательства РФ предоставит в защиту своей версии крушения самолета Ил-76 и не боится ли российская сторона, что «ей никто не поверит».

В ответ министр напомнил журналистке, что именно «Би-би-си» в свое время активно распространяла информацию о якобы причастности российских солдат к событиям в украинской Буче, несмотря на отсутствие этому каких-либо доказательств, поэтому корпорации стоило бы сначала «поинтересоваться установлением истины» по этому вопросу. Он добавил, что по этой причине Россию совсем не беспокоит мнение «Би-би-си» по поводу достоверности ее доказательств.

Лавров также рекомендовал корреспонденту обратиться за ответами к украинской стороне, поскольку они «точно знают, что там [на борту Ил-76] были [украинские] военнослужащие».

Журналистка «Би-би-си» начала перебивать российского министра во время его ответа, однако, как пишет ТАСС, ее быстро осадила Мария Захарова, которая посоветовала ей «сохранять спокойствие и наслаждаться ответами» министра.

До этого бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски заявила в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что Сергея Лаврова отличают честность и высокий уровень образованности.

Ранее в МИД РФ усомнились в способности США убедить Турцию изменить позицию по Черному морю.