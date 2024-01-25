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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в январе

«Работа.ру»: главный системный администратор может зарабатывать 320 тыс. рублей

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Shutterstock

Самой высокооплачиваемой вакансией в Москве в январе стала вакансия главного системного администратора, ему предлагают зарплату до 320 тыс. рублей в месяц. Об этом «Москве 24» сообщили эксперты сервиса «Работа.ру».

Среди требований к такому кандидату — опыт по системному администрированию ОС RHEL-based Linux в промышленном enterprise окружении, знание одного или нескольких языков программирования, умение пользоваться средствами автоматизации Ansible/Jenkins.

Высокооплачиваемой также является должность руководителя продаж, ему предлагают 250 тыс. рублей в месяц. На аналогичную оплату труда может рассчитывать кандидат на пост бизнес-аналитика. 230 тыс. рублей может зарабатывать главный инженер проекта, на 180 тыс. рублей — ведущий архитектор. Чуть меньше, 170 тыс. рублей одна из брокерских компаний Москвы предложила программисту SQL с опытом работы от 3 лет.

В середине января основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров говорил, что пятерку вакансий, на которых чаще всего требуют навыки работы с искусственным интеллектом (ИИ), возглавляет аналитик. Также в топ-5 входят программист, редактор, копирайтер и UI/UX-дизайнер.

Ранее сообщалось, что работодатели стали чаще привлекать к работе подростков из-за дефицита кадров.

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