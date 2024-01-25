В Кремле рассказали, когда экипаж разбившегося Ил-76 смогут представить к наградам

Представить к наградам экипаж разбившегося в Белгородской области Ил-76 можно будет только после завершения следствия. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Нет, пока нет. Пока непонятно до конца, что произошло. Только вчера начали следователи исследовать останки самолета. О чем сейчас можно говорить?» — ответил Песков на вопрос журналиста о том, есть ли понимание по тому, когда экипаж самолета представят к государственным наградам.

Самолет Ил-76, перевозивший 65 пленных украинских солдат для обмена, был сбит в Корочанском районе Белгородской области. Помимо военнопленных, на борту находились трое сопровождающих и шесть членов экипажа.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, никого спасти не удалось. В Минобороны России заявили, что самолет был сбит ВСУ при помощи зенитной ракеты, запущенной с территории Харьковской области Украины.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о реакции международного сообщества на крушение Ил-76.