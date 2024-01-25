Стало известно, как изменились российские студенты за 10 лет

За последние десять лет российские студенты стали более прагматичными и нацеленными на результат. К таким выводам пришли аналитики образовательной платформы «Академика», основываясь на рассказах преподавателей. Для современной молодежи также возросла важность диплома и его востребованность на рынке труда, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования.

Сегодня молодые люди более тщательно выбирают вуз и специальность, а также с первых лет обучения ответственно подходят к получению профессиональных знаний, отметила директор Института открытого образования Финансового университета при правительстве России Татьяна Братарчук.

«Так, к примеру, научной деятельностью 15 лет назад студенты начинали заниматься только к третьему курсу, сейчас многие из них увлекаются исследованиями уже с первого», — пояснила она.

В то же время преподаватели, стремясь лучше подготовить студентов, стали к ним требовательнее, чем десять лет назад. При этом они стараются ориентироваться на требования работодателей и ситуацию на рынке труда.

Специалисты отмечают, что учиться нынешним студентам стало сложнее – им дают меньше времени на подготовку к экзаменам, а при определении итоговой оценки учитывают общий процесс обучения – посещаемость, успеваемость, работа на парах.

Среди новых качеств студентов преподаватели также выделили умение быстро находить нужную информацию и понимать ее суть, а также большую стрессоустойчивость. Кроме того, они обладают критическим мышлением, отстаивают свое мнение, чаще сомневаются в научных постулатах.

Напомним, ученые также выяснили, что студенты перестали понимать художественную литературу. В беседе с «Газетой.Ru» они объяснили, что это происходит из-за читательских установок. К примеру, установки искать единственно правильную трактовку произведения.

Ранее студенты назвали самые привлекательные для будущей работы компании.