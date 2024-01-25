Россияне ответили, готовы ли они отправить детей работать дворником или курьером

Большинство (63%) россиян готовы отправить своего ребенка работать дворником или курьером вне зависимости от размера зарплаты, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 7 тыс. человек.

По их мнению, важно, чтобы подростки занимались чем-то полезным и могли самостоятельно зарабатывать.

«Почему бы и не поработать подростку, многие привыкли бездельничать, а так польза для здоровья и свои заработанные деньги», — отметила респондентка.

20% ответили, что согласились бы на такое предложение для своего ребенка, но только в случае хорошего заработка, потому что такая работа является физически сложной. 7% выступили за то, что подростки должны подрабатывать только легким трудом, который будет не отнимать много времени и не мешать учебе. Оставшиеся 10% ответили, что они категорически против того, чтобы подросток совмещать учебу с работой или подрабатывал в каникулы. Они считают, что у их детей должно быть детство.

23 января представитель HeadHunter сообщил, что на российском рынке труда зафиксировали трехкратных рост вакансий для несовершеннолетних. Работодатели стали чаще брать на работу подростков на фоне дефицита кадров в стране, отметил он. В 2023 году было открыто 42 тыс. вакансий с возрастным ограничением от 14 лет. Для сравнения: годом ранее таких предложений было всего 14,5 тыс.

Ранее в Госдуме рассказали, куда может пойти работать подросток.