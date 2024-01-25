С атомной станции «Фукусима-1» сбросят почти 55 тыс. тонн воды с весны 2024 года

Компания ТЕРСО, которая является оператором аварийной атомной электростанции «Фукусима-1», планирует сбросить 54,6 тыс. тонн слаборадиоактивной воды в океан в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Kyodo News.

«В 2024 финансовом году (1 апреля 2024 — 31 марта 2025 года) планируется сбросить в океан в общей сложности около 54,6 тыс. тонн воды семью отдельными частями», — говорится в сообщении.

20 ноября сообщалось, что Япония завершила очередной этап сброса воды с АЭС «Фукусима-1».

До того, с 16 октября Россельхознадзор ограничил импорт рыбы и морепродуктов из Японии. Это произошло несмотря на то, что Токио предоставил России дополнительные данные о сбросе воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан.

Ядерная авария произошла на японской АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 года, ее причиной стал удар цунами. В трех реакторах были повреждены корпуса, расплавилось ядерное топливо, произошли взрывы с выбросом радиоактивных веществ.

Для охлаждения на станцию была залита морская вода, сейчас ее объем оценивается в 1,34 млн тонн. После очистки она постепенно сбрасывается в океан, этот процесс может затянуться на несколько десятков лет.

Ранее сообщалось, что мировая выработка атомной энергии достигнет рекордного уровня в 2025 году.