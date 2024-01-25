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Работодатели рассказали, важно ли для них высшее образование при приеме на работу

RT: 75% работодателей оценивают образование при приеме сотрудника на работу

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Depositphotos

Большинство работодателей проверяют наличие высшего образования при приеме на работу нового человека – об этом заявили 75% участников соответствующего исследования. Для компаний высшее образование имеет значение при найме специалистов (36%) и руководителей (35%), сообщает RT со ссылкой на данные опроса.

При подборе высшего менеджмента диплом о высшем образовании важен для 15% работодателей, работников среднего звена – для 10%.

Сотрудники с высшим образованием имеют преимущества, так как обладают полезными для работы навыками – об этом заявили 78% опрошенных работодателей. По их мнению, у имеющих диплом работников есть такие навыки, как умение учиться, анализировать, искать нужную информацию. Еще 46% компаний считают, что высшее образование формирует дисциплину, самоорганизацию, еще столько же руководителей отметили, что диплом позволяет получить важные прикладные знания.

В том, что диплом – это доказательство амбиций человека, уверены 21% респондентов, а еще 10% считают, что учеба в университете позволяет наработать полезные для будущей карьеры знакомства.

Всего в исследовании, проведенном сервисами «Работа.ру» и «СберПодбор», участвовали 400 представителей российских компаний.

Напомним, ученые также выяснили, что люди, которые получили высшее образование, более склонны к депрессии и тревожности, чем те, у кого уровень образования ниже. По мнению исследователей, повышенный риск этих психических заболеваний может быть связан с академическим или финансовым давлением, которое преподаватели или родители оказывают на студентов.

Россиянам ранее назвали пять фраз, которые ни в коем случае нельзя говорить на собеседовании.

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