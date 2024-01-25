Предприятие на юго-востоке Украины получило повреждения после взрывов

В результате взрыва и пожара на предприятии в Днепропетровской области на юго-востоке Украины были зафиксированы повреждения. Об этом заявил глава областной администрации Сергей Лысак.

По его словам, предприятие находится в Криворожском районе области. Других подробностей он не привел.

Накануне вечером в городе Днепре (ранее — Днепропетровск) произошли взрывы.

24 января также стало известно, что территория завода в подконтрольном украинским властям городе Бериславе подверглась ударам.

До этого спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, поэтому Киев не может их спрогнозировать.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как подчеркивают в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.