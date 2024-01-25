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В Красноярске женщина выпала из окна 15 этажа после ссоры с мужчиной

В Красноярске женщина выпала из окна во время вечеринки в съемной квартире

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FotograFFF/Shutterstock

В Красноярске женщина выпала из окна 15 этажа съемной квартиры во время ночной вечеринки, до этого она поссорилась с мужчиной и нанесла себе повреждения. Об этом сообщает УМВД края в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Советском районе Красноярска, в съемной квартире шла вечеринка, мужчина и женщина громко выясняли отношения, 27-летняя жительница Красноярска нанесла себе телесные повреждения.

Соседи, ставшие очевидцами ссоры, вызвали на место полицию и скорую помощь. Полицейские опросили участников конфликта, пострадавшая была передана медикам, от госпитализации красноярка отказалась и вернулась в квартиру, где конфликт между молодыми людьми продолжился.

В ходе ссоры женщина выпала из окна 15 этажа, она получила несовместимые с жизнью травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Урале женщина кидала из окна мебель, а потом едва не выпала сама.

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