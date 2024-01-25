Россиянин хранил в квартире арсенал оружия

В Раменском полицейские изъяли из квартиры местного жителя арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

33-летний ранее судимый житель города Раменского устроил в квартире склад с оружием. При обыске дома россиянина были изъяты 13 предметов, конструктивно схожих с ружьями, пистолетами и карабином, части огнестрельного оружия, а также свыше 110 патронов различного калибра.

Правоохранителям задержанный объяснил, что арсенал приобретал на рынке. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее таможенники нашли тайник с боеприпасами в иномарке россиянина.