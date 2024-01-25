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Отказавшимся от эвакуации жителям Харьковской области создали тяжелые условия жизни

Марочко: не уехавшим из Харьковской области людям создали тяжелые условия жизни

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Global Look Press

Власти Харьковской области создали тяжелые условия жизни для граждан, которые отказались от эвакуации. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, попытки украинских властей принудительно переселить жителей сразу нескольких населенных пунктов региона провалились, после чего чиновники прибегли к административному давлению: людям не перечисляют пенсии и другие выплаты, отключают газ, воду и электричество. Кроме того, в местах проживания этих граждан закрываются государственные учреждения.

Марочко утверждает, что вернуть доступ к коммунальным и социальным услугам обещают только в случае переезда людей вглубь Украины.

Военный эксперт добавил со ссылкой на свои источники, что у домов жителей Харьковской области размещают бронетехнику и вооружение, а солдаты ВСУ постоянно запугивают людей и угрожают им.

До этого сообщалось, что в ночь на 24 января ВС РФ ликвидировали более 30 бойцов «Кракена» и «Русского добровольческого корпуса» (РДК) в Харькове, а также свыше 100 военнослужащих ВСУ в городе Балаклея на юго-востоке Харьковской области.

Ранее в Харькове произошла серия взрывов.

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