Блиновская выставила на продажу свой особняк в ипотеке

Блогер Елена Блиновская выставила на продажу свой особняк в элитном коттеджном поселке Миллениум парк в подмосковной Истре за 599 млн рублей. Об этом Telegram-каналу Mash рассказал один из агентов по люксовой недвижимости.

По данным канала, объявление о продаже замка блогерши появилось за месяц до ее перевода в СИЗО № 6. По словам собеседника канала, несмотря на такую популярность, сделку собираются проводить тайно, чтобы не афишировать имя нового владельца.

Однако источник из окружения Блиновской рассказал, что она не собиралась и не собирается продавать роскошный дом, который у нее в ипотеке. Оказалось, что «эксклюзивное предложение» — маркетинговый ход некоторых агентов по недвижимости.

По словам источников, риелторы особняком Блиновской хотят привлечь внимание состоятельных людей, но предложить им другие варианты, которые давно не могут продать. Согласно схеме, всем, кого заинтересовало объявление, сначала говорили, что коттедж уже приобрели VIP-клиенты, а потом предлагали остальные дома по более низкой цене.

22 января 2024 года Московский городской суд изменил меру пресечения Блиновской и отправил ее в СИЗО до 26 апреля. В качестве причины следствие называло нарушение Блиновской условий домашнего ареста — она провела вечеринку с участием 15 гостей, среди которых, по данным СМИ, находился важный свидетель, с которым блогерше запрещено общаться.

Помимо прочего, следствие установило причастность Блиновской к нарушению статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») по двум эпизодам. Всего ей грозит до 16 лет колонии.

Ранее стало известно, что Блиновскую поместили в камеру на 20 человек.