Рейс из Уфы в Омск подал сигнал бедствия

По техническим причинам самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», который вылетел из Уфы в Омск, был вынужден вернуться в уфимский аэропорт. Как сообщает РИА Новости, пресс-служба международного аэропорта «Уфа» подтвердила эту информацию.

Ранее местные СМИ сообщали, что борт подал сигнал бедствия и возвращается назад.

Рейс был отменен из-за технических проблем, которые были обнаружены экипажем.

По данным онлайн-табло уфимского аэропорта, самолет вылетел в 7:11 (5:11 по Москве). В 8:28 (6:28 по Москве) Sukhoi Superjet 100 благополучно совершил посадку в аэропорту «Уфа», службы аэропорта работали в штатном режиме.

23 января сообщалось, что за аэропортами в России усилили контроль после выкатываний самолетов.

12 января в аэропорту Талаги самолет с пассажирами выкатился с посадочной полосы.

9 января в аэропорту Норильска самолет «Нордстара» выкатился за пределы полосы.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.