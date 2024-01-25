Синоптики рассказали о погоде в столице 25 января

В Москве в четверг, 25 января, ожидается потепление до +1°C с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в российской столице составит от -1°C до +1°C. В то же время прогнозируется облачная погода и непродолжительные осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах образуется гололедица.

Согласно прогнозу, ветер будет дуть юго-восточный, 6–11 м/с. Атмосферное давление днем составит 738 мм ртутного столба, к вечеру повысится до 741 мм.

При этом в ночь на пятницу, 26 января, столбики термометров в Москве упадут до -3°C до -5°C. Ветер прогнозируется восточный, 3–8 м/c. Кроме того, синоптики обещают небольшое усиление осадков в виде дождя и мокрого снега. На дорогах сохранится гололедица.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в ближайшее время в Москве ожидается такая оттепель, которой еще не было с начала года. При этом пройдут небольшие осадки, а позже, с приходом циклона, столицу накроет мокрый снег.

Ранее москвичам спрогнозировали необычную для января погоду.