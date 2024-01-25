В этом году световой день к концу февраля будет длиннее обычного

В феврале на широте Москвы продолжительность светового дня увеличится более чем на 2 часа и достигнет 10 часов 38 минут. Это на 4,5 минуты длиннее, чем в прошлом году, и связано с наличием дополнительного дня в високосный год, сообщила астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман агентству ТАСС.

Согласно данным Московского планетария, к концу января световой день будет длиться 8 часов 32 минуты. В течение февраля он увеличится до 10 часов 38 минут. Кроме того, полуденная высота Солнца на широте Москвы увеличится с 17 до 26 градусов, а Солнце будет двигаться по созвездию Козерог до середины февраля, а затем перейдет в Водолей.

Московский планетарий напомнил, что изучение Солнца с помощью оптических приборов необходимо проводить в сочетании со специальным фильтром, который защищает глаза от ожогов.

До этого в Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем. В парламенте указали, что этот день для многих россиян является «настоящей эстафетой», когда родителям нужно подготовить ребенка к школе, а потом успеть на работу.

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