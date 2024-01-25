Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В этом году световой день к концу февраля будет длиннее обычного

Световой день к концу февраля будет на 4,5 минуты длиннее из-за високосного года

close
100%
Freepik

В феврале на широте Москвы продолжительность светового дня увеличится более чем на 2 часа и достигнет 10 часов 38 минут. Это на 4,5 минуты длиннее, чем в прошлом году, и связано с наличием дополнительного дня в високосный год, сообщила астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман агентству ТАСС.

Согласно данным Московского планетария, к концу января световой день будет длиться 8 часов 32 минуты. В течение февраля он увеличится до 10 часов 38 минут. Кроме того, полуденная высота Солнца на широте Москвы увеличится с 17 до 26 градусов, а Солнце будет двигаться по созвездию Козерог до середины февраля, а затем перейдет в Водолей.

Московский планетарий напомнил, что изучение Солнца с помощью оптических приборов необходимо проводить в сочетании со специальным фильтром, который защищает глаза от ожогов.

До этого в Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем. В парламенте указали, что этот день для многих россиян является «настоящей эстафетой», когда родителям нужно подготовить ребенка к школе, а потом успеть на работу.

Ранее археологи назвали календарную функцию Стоунхенджа выдумкой ученых.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами