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В аэропорту Сочи введен план «Ковер»

112: в аэропорту города Сочи введен план «Ковер»

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Shutterstock

В аэропорту Сочи введен план «Ковер». Об этом сообщил источник Telegram-канала 112.

До этого стало известно о пожаре на НПЗ в Туапсе.

По словам очевидцев, перед пожаром над городом были слышны взрывы. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.

По данным Telegram-канала 112, предварительно, произошла атака беспилотника. Telegram-канал Baza сообщил, в полночь 25 января дрон попал в вакуумную установку на объекте.

Официальной информации об инциденте на данный момент нет.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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