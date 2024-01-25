В Туапсе произошел пожар в районе нефтебазы

В Туапсе произошел пожар в районе местной нефтебазы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, перед пожаром над городом были слышны взрывы. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.

По данным Telegram-канала 112, предварительно, произошла атака беспилотника.

Как передает Telegram-канал Baza, в полночь 25 января дрон попал в вакуумную установку на объекте.

Официальной информации об инциденте на данный момент нет.

До этого Минобороны России сообщило, что над территорией Брянской области был сбит украинский беспилотник.

По данным оборонного ведомства, за сутки 51 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ряд других объектов были сбиты у населенных пунктов Площанка, Раденск, Саги, Бабино, Светлое, Вербовое, Смелое, Ольшана, Таволжанка, Токаревка, Спорное, Шевченко, Марьинка, Белогоровка и Житловка.

Ранее в Челябинской области загорелась мебельная фабрика.