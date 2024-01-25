В Абхазии объявили в розыск милиционера, повредившего Мемориал славы

В Абхазии возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника милиции Назара Карданова, который на автомобиле въехал на площадку Мемориала славы, где захоронены останки защитников Абхазии, которое принимали участие в Отечественной войне 1992-1993 годов. Милиционер повредил лестничные ступени, пишет ТАСС.

Прокуратура Сухума обвиняет милиционера в уничтожении или повреждении памятников истории и культуры. Карданов объявлен в розыск, проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия для его задержания.

По данным прокуратуры, 16 января около 02:51 мск, будучи в состоянии алкогольного опьянения, Карданов направил свой автомобиль на площадку Мемориала славы, «имея прямой преступный умысел повредить памятник республиканского значения, взятый под охрану государства». Он заехал на территорию памятника со стороны улицы Лвакоба, повредив лестничные ступени, проехал по территории памятника и скрылся с места происшествия.

По закону, за уничтожение или повреждение памятников истории и культуры предусмотрено лишение свободы на срок от двух до пяти лет или штраф в размере от 100 тыс. до 250 тыс. рублей.

Ранее МЧС Абхазии сообщило, что в здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где расположена Национальная картинная галерея, произошел пожар.