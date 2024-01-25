Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Samsung выпустит для диабетиков устройство без прокола кожи

Компания Samsung разрабатывает датчик для мониторинга уровня сахара в крови

close
100%
Depositphotos

Компания Samsung из Южной Кореи разрабатывает новый датчик для отслеживания уровня сахара в крови и артериального давления, который можно использовать без прокола кожи. Об этом сообщил вице-президент корпорации Хон Пак, передает Bloomberg. По словам Пака, такое устройство позволит постоянно контролировать показатели здоровья и значительно улучшить качество жизни людей.

Глава Samsung отметил, что датчик будет доступен на мировом рынке в течение следующих пяти лет в различных формах и размерах. Компания инвестирует значительные средства в разработку данного устройства, чтобы достичь максимальной эффективности и точности измерения.

Кроме того, Samsung представила новую линейку смартфонов Galaxy S24 с технологией искусственного интеллекта, которая обещает стать началом нового десятилетия инноваций в мобильных устройствах. Смартфоны будут доступны в черном, сером, фиолетовом и желтом цветах, а стандартная модель получит экран диагональю 6,2 дюйма. Россияне одними из первых в мире начали получать новый флагман Samsung.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами