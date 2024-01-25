Samsung выпустит для диабетиков устройство без прокола кожи

Компания Samsung из Южной Кореи разрабатывает новый датчик для отслеживания уровня сахара в крови и артериального давления, который можно использовать без прокола кожи. Об этом сообщил вице-президент корпорации Хон Пак, передает Bloomberg. По словам Пака, такое устройство позволит постоянно контролировать показатели здоровья и значительно улучшить качество жизни людей.

Глава Samsung отметил, что датчик будет доступен на мировом рынке в течение следующих пяти лет в различных формах и размерах. Компания инвестирует значительные средства в разработку данного устройства, чтобы достичь максимальной эффективности и точности измерения.

Кроме того, Samsung представила новую линейку смартфонов Galaxy S24 с технологией искусственного интеллекта, которая обещает стать началом нового десятилетия инноваций в мобильных устройствах. Смартфоны будут доступны в черном, сером, фиолетовом и желтом цветах, а стандартная модель получит экран диагональю 6,2 дюйма. Россияне одними из первых в мире начали получать новый флагман Samsung.

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