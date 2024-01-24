У московского студента выявили корь

У студента Российского университета дружбы народов (РУДН) обнаружена корь. Об этом сообщает пресс-служба высшего учебного заведения.

«В РУДН обнаружен один случай кори среди студентов», — указывается в публикации.

Согласно информации пресс-службы, инфицированный находится под наблюдением врачей, его самочувствие классифицируется как удовлетворительное.

В сообщении подчеркивается, что в период с 24 января по 8 февраля все публичные мероприятия в главном корпусе РУДН отменяются либо переносятся. Помимо того, теперь в главный корпус могут заходить лишь те, кто поставил две прививки от кори или переболел этой инфекцией.

Администрация вуза попросила остальных учащихся не паниковать, а выполнять требования Роспотребнадзора.

В начале января в Роспотребнадзоре сообщили, что два завозных случая кори зафиксировали в столице Амурской области — Благовещенске.

Ранее руководитель Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марина Патяшина рассказала, как на 100% защититься от кори.