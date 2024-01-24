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Россиянка пожаловалась на кражу колясок и санок у детской поликлиники

Жительница Новосибирска рассказала о краже колясок и санок у детской поликлиники

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Новосибирске местная жительница заявила о систематической пропаже колясок и санок, которые жители оставляют у детского отделения городской поликлиники №2 на улице Бориса Богаткова. Сообщение женщины разместил паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».

«На территории медучреждения неоднократно происходят кражи детских колясок, санок, а в поликлинике нет ни одной камеры видеонаблюдения, даже на входе. Люди отзывы пишут, а ничего не меняется», — рассказала сибирячка.

В качестве доказательств своих слов женщина прикрепила скриншоты отзывов на медучреждение других горожан, столкнувшихся с кражей вещей.

Не все подписчики паблика разделили обеспокоенность женщины ситуацией.

«Есть такое изобретение как велозамок, стоит копейки», «Неужели так трудно приобрести велосипедный замок и пристегивать к поручню или еще к чему-либо свое имущество?» — возмутились в комментариях.

Другие поддержали сибирячку и отметили, что администрации учреждения пора задуматься об установке камер. Нашлись и те, кто посоветовал устроить ворам засаду: оставить коляску и отправиться караулить злоумышленников.

Ранее в Москве грабители взломали квартиру и похитили кота вместе с лотком.

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