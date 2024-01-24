Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Башкирии ссора братьев закончилась ножевым ранением у жены одного из них

В Башкирии мужчина напал с ножом на женщину из-за обиды на ее мужа

close
100%
Depositphotos

В Башкирии мужчину задержали за нападение на женщину с ножом. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Учалинском районе. По предварительной информации, 47-летний мужчина находился в компании своей возлюбленной, брата и его жены. Во время распития алкоголя подозреваемый вспомнил о конфликте, который произошел между родственниками некоторое время назад.

Жена брата попыталась остановить мужчин, но россиянин схватился за нож и ударил пострадавшую.

«Свой поступок он мотивировал тем, что в мужской конфликт женщина вмешиваться не должна», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Россиянин находится под арестом.

Ранее в Москве неизвестный напал с ножом на сотрудника ППС, который потребовал у него документы.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами