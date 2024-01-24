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В Геленджике врачи спасли отравившегося неизвестным веществом годовалого ребенка

В Геленджике годовалый ребенок попал в реанимацию, съев неизвестное вещество

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В Геленджике годовалого ребенка госпитализировали из-за отравления неизвестным веществом. Об этом сообщает замглавы города Янина Скорикова в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Дивноморском округе. Во время прогулки младший член семьи нашел неизвестное вещество и съел. В результате самочувствие ребенка существенно ухудшилось, у него наблюдалась сильная слабость и судороги.

Родители вызвали скорую помощь. Медики оперативно доставили пострадавшего в больницу, где его направили в реанимацию. Специалисты произвели забор анализов, чтобы определить, чем мог отравиться пациент.

Скорикова напомнила родителям о том, что они должны тщательно следить за маленькими детьми. О том, было ли составлено обращение в правоохранительные органы, не сообщается.

Ранее в Магадане мать бросила семимесячного младенца в комнате общежития.

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