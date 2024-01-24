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В Омске врач пообщалась с начальником и лишилась 9,5 миллиона рублей

В Омске мошенники выманили у кардиолога 9,5 млн рублей, прикинувшись главврачом

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Ilya Naymushin/Reuters

Врач-кардиолог из Омска отдала мошенникам 9,5 миллионов рублей после сообщения от главного врача больницы. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестный, представившись медиком, рассказал, что с ней должны связаться правоохранители. Им, по словам мужчины, нужно оказать поддержку в борьбе с аферистами.

Спустя некоторое время с ней связался «сотрудник ФСБ». Он заявил, что неизвестные пытаются оформить на женщину кредит. Чтобы помешать им, нужно перевести средства на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям, женщина в течение недели брала кредиты в различных банках и переводила через банкоматы на указанные злоумышленниками счета», – сообщается в публикации.

Позже кардиолог поняла, что ее обманули мошенники. За несколько дней общения со злоумышленниками она лишилась 9,5 миллионов рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Аферистов разыскивают.

Ранее в Белоруссии женщина потеряла около трех миллионов рублей после опроса в интернете.

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