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В Петербурге после аварии с автобусом одному пострадавшему понадобилась операция

В Петербурге одному из пострадавших в ДТП с автобусом понадобилась операция

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В Петербурге одному из пострадавших во время ДТП с автобусом на остановке понадобилось хирургическое вмешательство. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на представителей Мариинской больницы.

В медучреждение доставили двух человек, которые находятся в тяжелом состоянии. Чтобы помочь одному из них, врачам пришлось провести операцию.

На данный момент известно о пяти пострадавших. Среди них есть подросток, которого направили в детскую городскую больницу.

Инцидент произошел в Василеостровском районе города. Средство передвижения влетело в остановку, на которой находились люди. По словам очевидцев, два человека попали под колеса автобуса. Авария существенно затруднила движение на улице.

Ранее на Урале водитель грузовика врезался в поезд, не заметив его.

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