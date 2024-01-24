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Под Саратовом иностранцы на стройке решили «пересидеть» рейд в сугробах, но были пойманы

В Саратовской области иностранцы на стройке прятались от полиции в сугробах

Полицейские Саратовской области выявили на двух стройках иностранцев, нарушающих миграционное законодательство. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Специалисты посетили стройку в городе Энгельс и еще один подобный объект в Ленинском районе Саратова. Во время рейда некоторые иностранцы сбежали с места работы и попытались спрятаться в сугробах около стройки. Чтобы поймать покинувших территорию людей, полицейские пользовались квадрокоптером.

В результате задержали более десяти человек, работавших нелегально. Еще четыре человека находились на территории РФ с нарушением порядка пребывания.

На данный момент решается вопрос о привлечении работодателя к ответственности. Организации грозит штраф до 800 тысяч рублей за каждого иностранца.

Ранее в Петербурге задержали мигрантов, которые избили и похитили мужчину.

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