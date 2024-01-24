Петербургских коллекторов оштрафовали на 20 млн рублей за навязчивость

В Петербурге навязчивых коллекторов оштрафовали на 20 млн рублей. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

По информации издания, за прошлый год в отношении коллекторов, нарушавших права петербургских должников, составили 421 административный протокол. Граждане жаловались на многочисленные звонки и сообщения, в том числе третьим лицам.

«Любое взаимодействие с должником должно осуществляться в строго отведенное для этого время: в рабочие дни с 8 до 22 часов, в выходные дни с 9 до 20 часов. Встречи по инициативе коллектора могут быть не чаще 1 раза в неделю; телефонные переговоры – не более 8 в течение месяца; отправка сообщений – не более 16 в течение месяца», — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Петербургу.

Судебные приставы рассмотрели 364 дела и оштрафовали нарушителей на общую сумму почти в 20 млн рублей.

Ранее россиянам рассказали, можно ли законно списать долги, не прибегая к банкротству.