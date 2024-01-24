В Петербурге задержали мужчину, обстрелявшего снегоуборочный трактор

В Петербурге правоохранители задержали подозреваемого в нападении с пистолетом на снегоуборочный трактор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным «Фонтанки», нарушителем оказался 23-летний мужчина по имени Магомед. Мужчину задержали 23 января в квартире на улице Есенина, где тот проживает. У подозреваемого изъяли пистолет, из которого он стрелял.

Инцидент произошел 20 января на пересечении улицы Композиторов и проспекта Луначарского: прохожий выстрелил в трактор и пробил стекло двери, за рулем машины находился 41-летний водитель. Управлявший снегоуборочной техникой рабочий не пострадал.

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