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РФ намерена привлечь к ответственности всех причастных к крушению Ил-76

МИД РФ: все причастные к крушению Ил-76 в Белгородской области понесут наказание

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RVvoenkor/Telegram

Украинские военнослужащие и чиновники, причастные к крушению самолета Ил-76 в Белгородской области, будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством. Об этом сообщило министерство иностранных дел РФ, опубликовав соответствующее заявление на официальном сайте.

Дипломатическое ведомство решительно осудило действия Киева и подчеркнуло, что произошедшее вновь продемонстрировало «преступную сущность» руководства соседней страны. В заявлении подчеркивается, что сейчас Украина представляет угрозу для РФ и простых граждан по всему миру.

«Все причастные к нему (крушению Ил-76. — «Газета.Ru») лица, включая организаторов и исполнителей из числа украинских военных и гражданских чиновников, будут установлены и понесут неотвратимое заслуженное наказание в соответствии с российским законодательством», — говорится в публикации.

Утром 24 января в Корочанском районе Белгородской области был сбит самолет Ил-76, перевозивший 65 украинских солдат для обмена пленными. Кроме того, на борту воздушного судна находились трое сопровождающих и шесть членов экипажа.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, никого из пострадавших людей спасти не удалось. При этом министерство обороны РФ возложило ответственность за авиакатастрофу на Украину и уточнило, что попавшие в самолет ракеты были запущены с территории Харьковской области.

Ранее в офисе Зеленского отказались комментировать крушение самолета в Белгородской области.

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Крушение ИЛ-76 с пленными
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