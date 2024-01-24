Женщина решила пройти опрос в интернете и потеряла около 3 млн рублей

Женщина из Минска стала жертвой мошенников после прохождения опроса в интернете. Об этом сообщает милиция города в официальном Telegram-канале.

По словам пострадавшей, в интернете она заметила рекламу, где предлагалось ответить на вопросы и получить денежное вознаграждение.

Женщина выполнила все инструкции, после чего с ней связались представители организации и предложили заработать деньги на инвестициях. Минчанка согласилась и скачала приложение торговой площадки.

Чтобы начать зарабатывать, ей пришлось перевести деньги посреднику, который должен был обменять их на криптовалюту. Всего женщина отдала 100 тысяч белорусских рублей (2,7 миллиона российских рублей).

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент мошенников ищут.

Ранее в Татарстане бухгалтер предприятия перевела мошенникам 24 млн рублей.