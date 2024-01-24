В Краснодарском крае из-за землетрясения пострадал потолок школы. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

По информации оперштаба, инцидент произошел в школе №49 станицы Смоленской. Из-за подземных толчков на первом этаже здания учебного учреждения осыпалось около пяти сантиметров штукатурки на стыке плит перекрытий.

«В результате никто не пострадал. Специалисты продолжают мониторинг поселений и социально значимых объектов на предмет повреждений», — сообщили в оперштабе.

В 28 км на юго-запад от Краснодара произошло землетрясение магнитудой 4,4. Сейсмособытие зафиксировали на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске.

Ранее в Киргизии произошли два землетрясения.