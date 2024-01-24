Мусорщики 3 дня искали в канализации кольцо стоимостью $190 тыс.

В Китае мужчина уронил в канализацию кольцо стоимостью $190 тысяч, пишет Asia One. Чтобы найти украшение, ему пришлось вызывать целую команду мусорщиков, у которых ушло три дня на поиски изделия.

Как пишут СМИ, инцидент произошел, когда мужчина стоял у окна на девятом этаже и пытался снять видео с кольцом. В какой-то момент украшение выпало у него из рук и полетело вниз через открытое окно.

Мужчина рассказал, что кольцо было им куплено для невесты сына — у пары планировалась свадьба. Чтобы найти ювелирное изделие, китаец нанял команду мусорщиков, которые нашли потерянный предмет спустя три дня поисков.

Несмотря на падение в канализацию, кольцо не пострадало, за исключением того, что оно было покрыто грязью.

Ранее пропавшее кольцо с бриллиантом стоимостью €750 тысяч нашли внутри пылесоса.