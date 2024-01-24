В Москве возбудили дело после нападения на полицейского

Столичный следком возбудил дело после нападения на сотрудника патрульно-постовой службы (ППС) на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

«24 января 2024 года мужчина, находясь на улице Бобруйская в городе Москве, нанес сотруднику полиции один удар предметом, похожим на нож <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что фигурант уголовного дела скрылся с места преступления. Полицейского доставили в больницу, ему оказывают необходимую помощь.

До этого в Красноярске мужчина пострадал от вымогателей, приехав на свидание с новой знакомой.

В феврале 2023 года местный житель познакомился в мессенджере с девушкой и договорился с ней о встрече в микрорайоне Солнечный. Молодой человек приехал на свидание, но к нему в машину подсели двое незнакомцев.

Ранее российский полицейский в магазине обезвредил мужчину с боевой гранатой.