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Польские фермеры опять перекрыли доступ украинскому экспорту

RMF24: бастующие польские фермеры перекрыли автостраду из Украины в Варшаву

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Shutterstock

Бастующие польские фермеры перекрыли автостраду из Украины в Варшаву при помощи сотни тракторов. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

Предполагается, что будет заблокировано до 200 мест по всей восточной Польше для того, чтобы не допустить бесконтрольного ввоза сельхозпродукции с Украины, хотя изначально планировалось, что блокировка коснется 150 таких точек.

Сотня тракторов в данный момент движется в направлении Варшавы по национальной автостраде №2, еще сотня — по автостраде №8. Через каждые десять километров протестующие выставляют патрули.

Для сохранения безопасности дорожного движения польская полиция перенаправляет автомобили на дороги местного значения.

До этого альянс по сельскому хозяйству и сотрудничеству Румынии (ААС) потребовал от властей страны добиться введения Европейским Союзом квот на ввоз украинской сельхозпродукции. Также фермеры настаивают на взвешивании украинских грузов.

Ранее переговоры румынских фермеров с Минфином провалились.

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